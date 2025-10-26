7.500 scholieren oefenen voor gymnastrade op Onafhankelijkheidsplein

Op het sportveld van de Berkenveldschool was het deze week een en al energie: stralende gezichten, geconcentreerde blikken en een veld vol leerlingen die in strak tempo oefenden voor de grote gymnastrade. De oefensessie maakt deel uit van de jubileumactiviteiten rond 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Onder leiding van majoor Faried Ilahibaks werkten de leerlingen gefocust aan hun routines. Op duidelijke instructies voerden ze de bewegingen uit en corrigeerden ze elkaars posities, terwijl leerkrachten aan de zijlijn aanmoedigden. De Berkenveldschool levert een zichtbare bijdrage, maar staat daarin niet alleen.

Volgens majoor Ilahibaks doen in totaal 7.500 leerlingen van 45 scholen mee aan het grootschalige evenement. De deelnemers bereiden zich schoolbreed voor, zodat alle formaties op de grote dag naadloos in elkaar grijpen.

De organisatie hanteert een strak schema. De generale repetitie staat gepland op 12 november, waarbij alle deelnemende scholen samenkomen om de laatste puntjes op de i te zetten.

Vier dagen later volgt het hoogtepunt: op 16 november vindt de officiële gymnastrade plaats op het Onafhankelijkheidsplein. De verwachting is dat het plein dan stampvol staat met toeschouwers die de massale uitvoering komen bekijken.

De gymnastrade geldt als een feestelijk eerbetoon aan discipline, samenwerking en jeugdig talent. Met zoveel scholen en leerlingen die meedoen, belooft het een spectaculair middelpunt te worden van de jubileumviering.