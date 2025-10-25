HomeOnderwerpenJustitie en politieVoertuig betrokken bij moordzaak Chablani onbeheerd aangetroffen
Justitie en politie

Voertuig betrokken bij moordzaak Chablani onbeheerd aangetroffen

Voertuig betrokken bij moordzaak Chablani onbeheerd aangetroffen

De politie in Suriname heeft afgelopen nacht, na de dodelijke schietpartij vrijdagmiddag aan de Emielaan, een grijze Toyota Ractis onbeheerd aangetroffen aan de Waakhuyzenlaan ter hoogte van de begraafplaats.

Bij de schietpartij kwam de 45-jarige ondernemer Karan Chablani om het leven, toen hij vanuit een voorbijrijdende Toyota Ractis werd beschoten.

Het voertuig zou gehuurd zijn bij een autobedrijf in Paramaribo. De Surinaamse politie wilde in dat verband ene Antony Loswijk verhoren en startte vrijdagavond met zijn opsporing.

Het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) heeft inmiddels een opsporingsbericht met foto uitgebracht. Of de man daadwerkelijk betrokken is bij de schietpartij is nog niet duidelijk.

Het voertuig is voor verder sporenonderzoek in beslag genomen. Kapitale Delicten zet het onderzoek naar de toedracht van de moord voort.

