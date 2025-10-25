Suriname houdt hoogste score in strijd tegen mensenhandel

Suriname blijft volgens het nieuwste Trafficking in Persons-rapport (TIP) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoogste categorie: Tier 1. Dat betekent dat het land volgens internationale maatstaven voldoende doet om mensenhandel te voorkomen, daders op te sporen en slachtoffers te beschermen.

De status is niet zomaar een stempel voor de vorm. Het is het resultaat van intensieve samenwerking tussen politie, justitie en verschillende ministeries. In die aanpak speelt de TIP Unit van het Korps Politie Suriname een sleutelrol. Deze eenheid doet onderzoek naar mensenhandel, spoort netwerken op en brengt verdachten in beeld.

De vervolging en juridische afhandeling liggen vervolgens bij de Desk Mensenhandel van het Openbaar Ministerie, dat coördineert welke zaken voor de rechter komen en op welke manier bewijslast wordt opgebouwd.

Maar het beleid draait niet alleen om arrestaties. Slachtoffers worden in Suriname niet simpelweg als getuigen behandeld, maar als mensen die beschermd moeten worden. Zij krijgen medische zorg, psychologische begeleiding, juridische ondersteuning, noodopvang en – waar nodig – hulp bij verblijf. De speciale meldlijn voor mensenhandel is dag en nacht bereikbaar, zodat slachtoffers en tipgevers direct contact kunnen leggen.

Volgens justitie is het behoud van Tier 1 geen eindpunt maar een verplichting. De autoriteiten zeggen vastberaden te blijven inzetten op betere opsporing, hardere vervolging en nauwere samenwerking – zowel nationaal als internationaal.

Doel: mensenhandelaren onder druk houden en slachtoffers sneller en beter veiligstellen, zodat Suriname deze norm niet alleen vasthoudt, maar verder aanscherpt.