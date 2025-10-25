Politie zoekt huurder van grijze auto gebruikt bij moord op ondernemer Chablani

De politie in Suriname heeft het voertuig geïdentificeerd vanwaaruit vrijdagmiddag gericht geschoten werd op de 45-jarige ondernemer Karan Chablani. De auto, een grijze Toyota Ractis (foto), zou naar verluidt gehuurd zijn.

Volgens het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat Chablani vrijdagmiddag op bezoek ging bij familie op het aangegeven adres. Kort nadat hij rond 14.30u zijn auto had geparkeerd en uit was gestapt, reed een andere auto vanuit tegengestelde richting langs, waarbij er vanuit dat voertuig vermoedelijk met een vuistvuurwapen direct op hem werd geschoten.

Getuigen verklaarden dat zij vier schoten hoorden, waarna het voertuig vanwaaruit de schoten waren gelost met hoge snelheid wegreed.

Het slachtoffer viel neer en lag roerloos op de berm, waarna hij met spoed door familieleden vervoerd werd naar het Academisch Ziekenhuis. Ondanks reanimatiepogingen werd omstreeks 15.30u door de arts vastgesteld dat hij het leven heeft gelaten.

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel personen zich in het voertuig bevonden. Volgens de politie is de auto inmiddels geïdentificeerd als een belangrijk bewijsmiddel in het lopende onderzoek. Het voertuig naar verluidt gehuurd zijn bij een autoverhuurbedrijf.

De politie is momenteel op zoek naar A.L., die wordt gezocht voor verhoor in verband met mogelijke betrokkenheid bij deze zaak.

Het Korps Politie Suriname doet verder een dringend beroep op een ieder, die meer informatie heeft over dit incident, de verdachten of de locatie waar het genoemde voertuig zich bevindt, om contact op te nemen met de politie. Daarnaast mogen getuigen of personen met informatie zich melden bij de dichtstbijzijnde politiepost of bellen met het Command Center op het algemene politienummer 115.

De afdeling K.D. zet het onderzoek naar de ware toedracht in deze zaak onverkort voort.