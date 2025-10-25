Massale run op NATIO-tickets legt website deels plat; beheerder biedt excuses en belooft verbeteringen

De online kaartverkoop voor de kwalificatie voetbalwedstrijd tussen Suriname en El Salvador, heeft vrijdag voor grote problemen gezorgd op het ticketplatform tickets.sml.sr. Volgens de beheerder van de site kwamen er tussen 12.00 en 13.00 uur 21.820 gelijktijdige verzoeken binnen, waardoor de site voor een deel van de fans onbereikbaar was of traag reageerde.

Ondanks het vooraf maximaal opschalen van de webserver bleek de belangstelling veel groter dan voorzien. Om te voorkomen dat lopende bestellingen verloren zouden gaan of winkelmandjes zouden worden geleegd, besloot de beheerder de server niet te herstarten tijdens de piek. “We begrijpen de frustratie volledig en bieden onze oprechte excuses aan,” laat een woordvoerder weten.

Veel supporters meldden dat zij wel kaarten in het winkelmandje kregen, maar niet konden afrekenen omdat de tijdslimiet verliep. Bestellingen worden nog steeds verwerkt, maar door de drukte lukt het niet iedereen om de aankoop af te ronden.

Fans wordt geadviseerd het later opnieuw te proberen, ook als de site traag blijft of de gewenste plaatsen niet meteen beschikbaar lijken. De organisatie zegt te leren van de huidige situatie en kondigt aan de infrastructuur verder te verbeteren en op te schalen om toekomstige piekmomenten beter op te vangen.