Man doodgestoken aan de Passiebloemstraat na woordenwisseling

Een 36-jarige man is vanmorgen vroeg overleden na een steekpartij aan de Passiebloemstraat in Suriname. Er wordt vernomen dat er vooraf een woordenwisseling was ter hoogte van Lyceum 1.

Getuigen hebben het slachtoffer, Quintin F., daarna zien vechten met enkele mannen. Kort daarop zagen ze meerdere verdachten na de steekpartij wegrennen van de plaats.

Het slachtoffer werd langs de weg aangetroffen, bebloed en met steekwonden. Alerte voorbijgangers schakelden meteen de politie in. Ook de ambulance werd ingeschakeld, maar bij aankomst bleek het slachtoffer reeds ter plaatse te zijn overleden.

De exacte aanleiding voor de vechtpartij is nog niet bekend. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lichaam van het slachtoffer in beslag genomen voor obductie.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.