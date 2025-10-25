Lichaam jongeman die van Bosjebrug sprong aangespoeld

Het lichaam van een 21-jarige jongeman is vrijdagmiddag aan de Slagbalstraat in Suriname aangetroffen.

Vernomen wordt dat het gaat het om het lichaam van Zaid Amarello, die donderdag van de Jules Wijdenboschbrug zou zijn gesprongen.

Zijn moeder, voormalig Surinaamse politica en minister Joyce Dorothy Amarello-Williams, plaatste eerder een bericht op Facebook, dat de jongeman van huis was vertrokken en niet was teruggekeerd. Ze deed een oproep om naar hem uit te kijken.

De familie werd na de vondst op de hoogte gesteld en heeft het ontzielde lichaam positief geïdentificeerd. Het lijk is geborgen en vervoerd naar een mortuarium.