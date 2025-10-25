KFC treft maatregelen tegen medewerker na virale twerkvideo

KFC Suriname heeft maatregelen getroffen tegen een medewerker die in een video te zien is terwijl die in uniform op de vloer van een restaurant twerkt. De beelden, die onlangs online verschenen en viraal gingen, zorgden voor veel commotie op sociale media.

Het restaurant laat in een officiële verklaring weten dat het gedrag van de medewerker niet in overeenstemming is met de waarden en standaarden van het merk.

“Bij KFC Suriname staan wij voor hoge standaarden en nemen verantwoordelijkheid in alles wat wij doen — binnen zowel buiten onze restaurants. Elk gedrag dat deze waarden ondermijnt, nemen wij zeer serieus,” aldus het bedrijf.

Volgens de keten zijn “onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen” naar aanleiding van de video.

KFC benadrukt dat het bedrijf zich blijft inzetten voor professionaliteit, respect en integriteit, en dat klanten kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke kwaliteit en service.