Dikke rook van brand Charlesburg hangt dagenlang boven buurt: bewoners klagen over stank en benauwdheid

Dikke rook van brand Charlesburg

De brand op de oude vuilstortplaats aan de Charlesburgweg blijft maar doorsmeulen en legt een grauwe rookdeken over de omgeving. Al dagen melden bewoners dat de lucht in en rond de wijk nauwelijks te ademen is. Mensen spreken van een scherpe, branderige geur die in huizen doordringt, prikkende ogen veroorzaakt en bij sommige buurtbewoners leidt tot hoestbuien en benauwdheid. De ongerustheid groeit, omdat de rookontwikkeling voorlopig niet lijkt af te nemen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zegt dat de situatie serieus is en vraagt vooral bewoners in de directe rookzone om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen zolang de brand woedt. De boodschap is duidelijk: laat ramen en deuren dicht om zo min mogelijk rook naar binnen te laten, blijf zo veel mogelijk binnen als de rook zwaar is, en gebruik bescherming voor mond en neus als je toch naar buiten moet. Wie last houdt van pijnlijke ogen, hoesten of ademnood wordt dringend geadvraagd niet te blijven doorlopen, maar medische hulp in te schakelen.

Volgens het ministerie wordt er samen met de betrokken diensten gewerkt om het vuur onder controle te krijgen en de rookontwikkeling terug te brengen. De autoriteiten volgen de situatie van uur tot uur, zeggen zij, en willen nieuwe waarschuwingen en gezondheidsadviezen communiceren via de officiële kanalen. Ondertussen hopen bewoners vooral op één ding: frisse lucht.

