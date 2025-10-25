HomeOnderwerpenJustitie en politieBus rijdt woning binnen: chauffeur zegt black-out te hebben gehad
Bus rijdt woning binnen: chauffeur zegt black-out te hebben gehad

De politie van Brownsweg ontving vrijdagmiddag 24 oktober omstreeks 12.30 uur de melding dat een personenbus van de weg was geraakt en een woning was binnengereden.

Het incident vond plaats aan de Gaama Agbagoweg ter hoogte van kilometer 1 in het district Brokopondo, meldt de politie Unit Verkeer Regio Midden Suriname.

Bij aankomst troffen de agenten de chauffeur P. aan. Volgens zijn verklaring reed hij vanuit de richting van Atjoni naar Brownsweg toen hij plotseling een black-out kreeg en het bewustzijn verloor. Toen hij weer bij kwam, zag hij dat hij een woning was ingereden.

De bus als de woning hebben aanzienlijke materiële schade opgelopen. De chauffeur werd naar een arts verwezen voor medische behandeling.

P. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De politie van Brownsweg heeft de zaak in onderzoek.

