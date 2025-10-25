Boldewijn: “Als Simons ooit gratie geeft aan veroordeelden decembermoorden, dan zal NPS uit coalitie treden”

Indien er ooit wel een gratieverzoek bij president Jennifer Simons komt van de vier Decemberprocesveroordeelden en dit verzoek wordt gehonoreerd, dan verwacht bestuurskundige August Boldewijn dat de NPS uit de regering zal stappen.

Boldewijn stelt dat NPS-voorzitter tevens vicepresident Gregory Rusland de druk vanuit zijn achterban niet zal kunnen weerstaan.

“Dan ben ik bang dat de NPS uit de combinatie treedt. Ook al zou meneer Rusland dat niet willen hebben. Maar wat er vanuit de NPS gaat gebeuren als ledenconstellatie, zal niet makkelijk zijn. Omdat de mensen hebben toevertrouwd dat de relatie tussen de NPS en de NDP, gezien de nieuwe situatie die is ontstaan tussen partijen, een langere termijn zal overbruggen.

Maar wanneer dit element erbij komt, moeten we voorzichtig zijn dat die hele combinatie die gevormd is, niet het einde raakt”, zei Boldewijn in het programma To The Point op Apintie TV.

De bestuurskundige stelde dat alhoewel veel NPS’ers nu een andere mening hebben over de NDP en de samenwerking met deze partij, de meningen van NPS’ers nu anders gaan zijn dan toen de partijen de samenwerking aangingen.

“Ook al zou die combinatie in leven blijven, denk ik niet dat we emotioneel, moreel en mentaal dezelfde situatie zullen hebben als toen die combinatie werd gevormd. Er zullen altijd elementen zijn die zeggen: ‘luku, den man kisi unu. Na disi den man ben wani du. Daarom meki den man kari unu kon unu a combinatie’.

Die mannen wilden gratie verlenen aan die mensen. En dat gaat men gebruiken. Wie Surinamers kent, weet hoe men denkt en handelt”, aldus Boldewijn.