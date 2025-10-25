HomeOnderwerpenJustitie en politieBoldewijn: "Als Simons ooit gratie geeft aan veroordeelden decembermoorden, dan zal NPS...
Justitie en politiePolitiekNieuws uit SurinameUitgelicht

Boldewijn: “Als Simons ooit gratie geeft aan veroordeelden decembermoorden, dan zal NPS uit coalitie treden”

-

0
Bestuurskundige August Boldewijn
Bestuurskundige August Boldewijn - via Radio SRS

Indien er ooit wel een gratieverzoek bij president Jennifer Simons komt van de vier Decemberprocesveroordeelden en dit verzoek wordt gehonoreerd, dan verwacht bestuurskundige August Boldewijn dat de NPS uit de regering zal stappen.

Boldewijn stelt dat NPS-voorzitter tevens vicepresident Gregory Rusland de druk vanuit zijn achterban niet zal kunnen weerstaan.

“Dan ben ik bang dat de NPS uit de combinatie treedt. Ook al zou meneer Rusland dat niet willen hebben. Maar wat er vanuit de NPS gaat gebeuren als ledenconstellatie, zal niet makkelijk zijn. Omdat de mensen hebben toevertrouwd dat de relatie tussen de NPS en de NDP, gezien de nieuwe situatie die is ontstaan tussen partijen, een langere termijn zal overbruggen.

Maar wanneer dit element erbij komt, moeten we voorzichtig zijn dat die hele combinatie die gevormd is, niet het einde raakt”, zei Boldewijn in het programma To The Point op Apintie TV.

De bestuurskundige stelde dat alhoewel veel NPS’ers nu een andere mening hebben over de NDP en de samenwerking met deze partij, de meningen van NPS’ers nu anders gaan zijn dan toen de partijen de samenwerking aangingen.

“Ook al zou die combinatie in leven blijven, denk ik niet dat we emotioneel, moreel en mentaal dezelfde situatie zullen hebben als toen die combinatie werd gevormd. Er zullen altijd elementen zijn die zeggen: ‘luku, den man kisi unu. Na disi den man ben wani du. Daarom meki den man kari unu kon unu a combinatie’.

Die mannen wilden gratie verlenen aan die mensen. En dat gaat men gebruiken. Wie Surinamers kent, weet hoe men denkt en handelt”, aldus Boldewijn.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Suriname houdt hoogste score in strijd tegen mensenhandel
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen