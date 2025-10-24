Vrouw laat partner opsluiten voor het stelen en verpanden van haar sieraden

Een vrouw uit het district Wanica heeft de politie haar partner A.F. laten opsluiten, nadat bleek dat hij haar gouden sieraden, ter waarde van SRD 150.000, had gestolen en verpand.

De vrouw deed op donderdag 2 oktober aangifte van diefstal en verduistering bij het politiebureau Lelydorp.

Uit verklaring van de benadeelde blijkt dat zij ongeveer vijf maanden een liefdesrelatie had met de verdachte. In de periode tussen 8 en 9 augustus zou hij de sieraden hebben weggenomen.

Het politieonderzoek bracht aan het licht dat A.F. de sieraden had verpand aan een vriend, aangeduid als P., die in Nederland woont maar in die periode in Suriname op vakantie was. De verdachte ontving daarvoor een bedrag van 2.000 Amerikaanse dollar.

A.F. werd op woensdag 22 oktober 2025 aangehouden. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.