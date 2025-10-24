Voorstel invoering dienstenpaspoort voor Surinaamse journalisten

Een Rotterdams initiatief vraagt de Surinaamse regering om de bewegingsvrijheid van journalisten structureel te regelen.

In een brief van 23 oktober 2025 aan de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking pleit Ramon Ramsodit voor een dienstenpaspoort of, minimaal, vaste visum­facilitatie voor erkende persmedewerkers die op missie naar de Schengenzone reizen.

Volgens hem botst de praktijk met Surinames ambitie om zich als volwassen democratie te presenteren: verslaggevers blijven te vaak hangen in trage procedures en ondoorzichtige eisen, soms zelfs urenlang vast in transit op Schiphol terwijl ze op doorreis zijn naar Azië.

De kern van het voorstel: maak één eenduidige, versnelde en voorspelbare route, afgestemd met de EU-delegatie en de Nederlandse ambassade, en erken journalisten — via de SVJ of gecertificeerde mediabedrijven — als vertegenwoordigers van Suriname in functie. Dat moet de symbolische en praktische achterstelling wegnemen ten opzichte van collega’s uit bijvoorbeeld Aruba, Curaçao en Barbados, en sluit aan bij de grondwettelijke rol van de vrije pers.

Ramsodit koppelt het aan strategisch belang: makkelijker reizen voor journalisten versterkt het internationale vertrouwen in Suriname, beschermt de pers als nationaal belang (in plaats van losse gunsten per aanvraag) en past bij het niveau van een soevereine republiek.

Hij vraagt de minister het onderwerp op korte termijn te agenderen met de sector, diaspora en buitenlandse partners, zodat verslaggevers niet langer worden geremd maar gefaciliteerd — en Suriname zich consequenter kan laten zien op het wereldtoneel.