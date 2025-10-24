Vier gewapende mannen overvallen pension en nemen brandkast mee

Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 24 oktober een pension overvallen aan de Chatterpalstraat in Suriname.

De daders, die volledig in het zwart gekleed waren, maakten een brandkast buit waarin een geldbedrag in Surinaamse dollars zat.

Waterkant.Net verneemt dat de overvallers toesloegen terwijl de eigenaar afwezig was. Op dat moment waren alleen de bewaker en een schoonmaakster aanwezig.

De twee medewerkers werden door de criminelen overmeesterd en gekneveld achtergelaten. Zij liepen geen verwondingen op.

De verdachten dwongen de bewaker onder bedreiging de sleutel van de kantoorruimte af te geven, waarna ze de ruimte betraden en de brandkast meenamen. Vervolgens verlieten ze de plaats in een witte Toyota Vitz.

De politie van Livorno werd na de melding van de overval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.