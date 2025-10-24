SOSIS Sportcentrum weer open voor het publiek

Het Willebrod Axwijk Sport- en Jeugdcentrum, beter bekend als SOSIS, op de hoek van de Coesewijne- en Marowijnestraat, is vanaf vandaag weer toegankelijk voor het algemeen publiek.

Het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport in Suriname (JOS) heeft het beheer van het sportcomplex officieel teruggevorderd, nadat de poorten tot het terrein door derden waren afgesloten.

Middels een deurwaardersexploit is Stichting Florentina Vyent gesommeerd om alle beheersactiviteiten per direct te staken, de toegangspoorten te openen en binnen vijf dagen alle illegaal opgerichte bouwsels en opstallen op het SOSIS-terrein te verwijderen.

De stichting beriep zich op een contract dat onder het vorige bewind werd afgesloten, maar waarin volgens de nieuwe leiding van het ministerie meerdere afspraken niet werden nagekomen.

Het ministerie doet daarom een beroep aan alle verenigingen en of organisaties die bij het SOSIS hun sportactiviteiten ontplooien om zich te registreren bij het secretariaat van de directeur op het nummer: 472872 en of het email adres [email protected].

In het algemeen belang en in lijn met de regeringsdoelen op het gebied van sportontwikkeling, heeft de huidige leiding van het ministerie besloten het betreffende contract te beëindigen. Volgens het ministerie diende deze overeenkomst niet het brede sportbelang en stond zij het vrije gebruik van de faciliteiten door de gemeenschap in de weg.

Het ministerie van JOS is inmiddels gestart met een inventarisatie van de sportfaciliteiten binnen het SOSIS-complex om de veiligheid en bruikbaarheid van de velden te waarborgen. In de avonduren blijft het complex vooralsnog gesloten voor publiek, in afwachting van verdere veiligheids- en beheersmaatregelen.

Met deze stap wil het ministerie benadrukken dat de sportinfrastructuur van de staat beschikbaar moet blijven voor alle burgers, in het bijzonder de jeugd, voor wie sport en beweging een belangrijke bijdrage leveren aan ontwikkeling en gemeenschapszin.