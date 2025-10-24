Ondernemer Karan Chablani neergeschoten vanuit langsrijdende auto

Bij een drive-by shooting vrijdagmiddag aan de Emielaan in Suriname, is ondernemer Karan Chablani neergeschoten.

Op vastgelegde camerabeelden blijkt dat het slachtoffer om 14.33u uit zijn voertuig stapte toen een ander voertuig naast hem stopte (foto).

Zonder waarschuwing werd het vuur op hem geopend. Chablani werd getroffen door een kogel in de borst en zakte in elkaar langs de weg.

Omstanders sloegen alarm, waarna familieleden hem naar de Spoedeisende Hulp hebben vervoerd. De schutter ging er met hoge snelheid vandoor.

De politie van Uitvlugt is ter plaatse geweest voor onderzoek en heeft de plaats delict afgezet. De aanleiding van de schietpartij is vooralsnog niet bekend.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die het onderzoek naar de schietpartij voortzet.