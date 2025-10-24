HomeOnderwerpenJustitie en politieOndernemer Karan Chablani neergeschoten vanuit langsrijdende auto
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ondernemer Karan Chablani neergeschoten vanuit langsrijdende auto

-

0

Bij een drive-by shooting vrijdagmiddag aan de Emielaan in Suriname, is ondernemer Karan Chablani neergeschoten.

Op vastgelegde camerabeelden blijkt dat het slachtoffer om 14.33u uit zijn voertuig stapte toen een ander voertuig naast hem stopte (foto).

Zonder waarschuwing werd het vuur op hem geopend. Chablani werd getroffen door een kogel in de borst en zakte in elkaar langs de weg.

Omstanders sloegen alarm, waarna familieleden hem naar de Spoedeisende Hulp hebben vervoerd. De schutter ging er met hoge snelheid vandoor.

De politie van Uitvlugt is ter plaatse geweest voor onderzoek en heeft de plaats delict afgezet. De aanleiding van de schietpartij is vooralsnog niet bekend.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die het onderzoek naar de schietpartij voortzet.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Hardrijdende Mark X bestuurder ramt meerdere auto’s en slaat over de kop
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen