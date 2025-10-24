HomeNieuws uit SurinameNegen officieren ronden hoogste militaire opleiding in Suriname af
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Negen officieren ronden hoogste militaire opleiding in Suriname af

-

0
Negen officieren ronden hoogste militaire opleiding in Suriname af

Negen officieren in de rang van majoor en kapitein hebben met succes de Bevelvoering- en Stafcursus (25-01), de hoogste militaire opleiding in Suriname, afgerond. Deze tien maanden durende opleiding bereidt hen voor op leidinggevende en strategische functies binnen de krijgsmacht.

Volgens de commandant van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), kolonel Justus Hew A Kee, verlaten de geslaagden de opleiding als strategen die zijn voorbereid op de complexiteit van de veiligheidsomgeving.

“Waar u voorheen de focus had op het uitvoeren van een plan, ligt deze nu op het schrijven daarvan. Waar u tactisch leiding gaf aan een eenheid, wordt nu van u verwacht dat u strategisch richting geeft. En misschien wel de meest essentiële taak: u bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van doctrines. U bent de architecten van onze toekomstige slagkracht. U bent binnen dit verantwoordelijkheidsgebied adviseur, bevelvoerder, strateeg en vooral leider/mentor,” aldus de IDO-commandant.

Jayant Bidesie, directeur van het ministerie van Defensie, benadrukte dat leiderschap en discipline essentieel blijven in een veranderende wereld. Hij waarschuwde dat de discipline waarvoor het leger traditioneel wordt gewaardeerd, onder druk staat.

“U bent bij uitstek de opkomende legerleiding die moet helpen dit te corrigeren. Het versterken van de institutionele legitimiteit van het leger ligt in uw handen,” stelde hij. De directeur riep de officieren op om het vertrouwen van de Surinaamse bevolking, de politiek, het personeel en internationale partners te behouden en te versterken. “Dat vertrouwen bouwt u niet met woorden, maar met daden. Met consistentie, discipline en toewijding,” aldus Bidesie.

Brigadegeneraal Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, onderstreepte opnieuw het belang van investeren in menselijk kapitaal. “In de vorming, opleiding en integriteit. Want wapens winnen gevechten, maar het zijn mensen die oorlogen winnen,” zei hij. Het Nationaal Leger ontwikkelt zich hiermee tot een flexibel, kennisgedreven en technologiebewust instituut. Volgens de bevelhebber hebben deze negen officieren laten zien dat Suriname beschikt over militair kader en leiderschap van wereldformaat. Met de voortdurende verschuiving van de mondiale veiligheidsbalans is reageren niet voldoende.

“Wij moeten anticiperen. Daarom is sterk strategisch leiderschap geen luxe, maar een noodzaak. Het vraagt van ons om verder te kijken dan het hier en nu, om patronen achter gebeurtenissen te herkennen en de koers te houden te midden van stormen. Een leider die dat kan, vormt niet alleen strategie, hij vormt stabiliteit. Daarom moeten we blijven investeren,” aldus de legertopman.

Cursuscoördinator, luitenant-kolonel Arnold Kortstam, merkte op dat de geslaagden zich hebben verdiept in strategische planning en operationele kunst, hedendaagse conflictanalyse en geopolitieke ontwikkelingen, besluitvorming onder druk en in situaties van onzekerheid, evenals leiderschap in complexe en dynamische omgevingen.

“Deze cursus heeft veel van onze studenten gevergd. Naast hun reguliere taken en verantwoordelijkheden hebben zij zich gedurende deze periode met volle toewijding ingezet voor hun professionele ontwikkeling. Zij hebben lange dagen gemaakt, complexe casestudies geanalyseerd, intensieve oefeningen doorlopen en zich kwetsbaar opgesteld om te leren en te groeien,” aldus de cursuscoördinator.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Inhaalmanoeuvre gaat mis: auto slaat over de kop op Martin Luther Kingweg
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen