Inhaalmanoeuvre gaat mis: auto slaat over de kop op Martin Luther Kingweg

Een late rit eindigde woensdag 22 oktober rond 22.45 uur in een chaos op de Martin Luther Kingweg in Suriname. Drie voertuigen raakten betrokken bij een aanrijding, nadat een bestuurder een onbesuisde inhaalpoging deed.

Een van de auto’s sloeg over de kop en kwam in de bermgoot terecht.

Volgens de eerste bevindingen van politiebureau Houttuin reden twee wagens in dezelfde richting — vanuit Paranam naar Houttuin — met de achterste bestuurder, aangeduid als A., die zijn voorrijder (B.) ter hoogte van mast 217 rechts wilde inhalen.

Op dat moment naderde uit tegenovergestelde richting een derde auto, bestuurd door M.

Toen A. de tegenligger plots dichterbij zag komen, probeerde hij alsnog achter B. terug te keren. Daarbij tikte hij de achterzijde van B.’s voertuig aan, waardoor B. de controle verloor, over de kop sloeg en in de goot belandde.

A. botste vervolgens frontaal op de wagen van M., met aanzienlijke blikschade tot gevolg.

Ambulances brachten de betrokkenen naar de Spoedeisende Hulp voor behandeling. Over de ernst van de verwondingen is nog niets officieel bekendgemaakt. De Surinaamse politie zet het onderzoek naar de exacte toedracht voort.