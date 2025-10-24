Hardrijdende Mark X bestuurder ramt meerdere auto’s en slaat over de kop

Een hardrijdende Mark X bestuurder heeft donderdagmiddag een flinke ravage aangericht aan de Frederik Derbystraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de man nabij de hoek met de Keizerstraat een auto inhaalde en daarbij dat voertuig raakte. Vervolgens verloor hij de controle over het stuur, botste tegen vier geparkeerde auto’s op de berm en sloeg met zijn Mark X over de kop.

De politie kreeg de melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek.

De veroorzaker klaagde over pijn aan zijn armen en werd verwezen voor medische behandeling. Er deden zich verder geen persoonlijke ongelukken voor.

De zwaar beschadigde Mark X werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.