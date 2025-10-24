Derde container met ingezameld medisch materiaal vanuit België naar Suriname

HomeOnderwerpenMaatschappijDerde container met ingezameld medisch materiaal vanuit België naar Suriname
Begin november reist medisch student Kevin Fox naar Suriname voor zijn stage en onderzoek naar tropische ziekten. Tijdens zijn verblijf zal hij zowel in het binnenland als in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo werkzaam zijn.

Toen de Surinaamse ambassadeur in België, Gilbert Van Lierop, bekendmaakte dat de derde container met medisch materiaal voor Suriname werd gevuld, greep Kevin die gelegenheid met beide handen aan. Wat begon met de bedoeling om één doos te schenken, groeide uit tot tientallen dozen vol medische hulpmiddelen.

“Elke dag werden er spullen aan de ambassade afgeleverd of kreeg ik een telefoontje dat materiaal opgehaald kon worden. Ik ben erg dankbaar voor de inzet van Kevin, zijn team en de stichting Belvosur Dekeyzer Hugo,” aldus ambassadeur Van Lierop.

De container bevat een breed assortiment aan medisch materiaal, waaronder:

  • Mondmaskers en beademingsmaskers (ook voor kinderen)
  • Vacuümmatrassen, scoop stretchers en rolstoelen
  • Pampers en wondzorgmaterialen
  • Infuussets, intubatie- en aspiratiemateriaal
  • Thoraxdrains, monitors en supraglottische airway-devices
  • Uitstapkoffers en technisch materiaal
  • Chirurgische OK-kledij, steriele handschoenen en hechtingsmateriaal
  • PAX-ampullenhouders en urinesondes in diverse maten

Ambassadeur Van Lierop spreekt ook speciale dank uit aan Stijn Vermeiren, Francine, Tom De Cort en alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de inzameling.

