HomeOnderwerpenMaatschappijAmbtenarenbus ingezet op de route Moengo-Albina vice versa
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Ambtenarenbus ingezet op de route Moengo-Albina vice versa

-

0

Ambtenaren die in Moengo wonen en werkzaam zijn op Albina, kunnen desgewenst reizen met de bus, die speciaal voor hen is ingezet door districtscommissaris Marvin Vijent.

De bus vervoerd medewerkers van dependance Sociale Zaken, Marwina ziekenhuis, Commissariaat Marowijne Noord-Oost en Politiestation Albina.

Door een abonnementssysteem zijn deze ambtenaren op elke werkdag verzekerd op een plek in de bus.

Met deze dienstverlening kunnen deze ambtenaren ingezet worden, gedurende de volledige kantooruren en hoeven zij de werkvloer niet eerder te verlaten of zich zorgen te maken met het regelen van vervoer van en naar hun werk.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Ondernemer Karan Chablani neergeschoten vanuit langsrijdende auto
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen