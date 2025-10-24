Ambtenarenbus ingezet op de route Moengo-Albina vice versa

Ambtenaren die in Moengo wonen en werkzaam zijn op Albina, kunnen desgewenst reizen met de bus, die speciaal voor hen is ingezet door districtscommissaris Marvin Vijent.

De bus vervoerd medewerkers van dependance Sociale Zaken, Marwina ziekenhuis, Commissariaat Marowijne Noord-Oost en Politiestation Albina.

Door een abonnementssysteem zijn deze ambtenaren op elke werkdag verzekerd op een plek in de bus.

Met deze dienstverlening kunnen deze ambtenaren ingezet worden, gedurende de volledige kantooruren en hoeven zij de werkvloer niet eerder te verlaten of zich zorgen te maken met het regelen van vervoer van en naar hun werk.