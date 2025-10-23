HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw raakt onwel en overlijdt in auto
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw raakt onwel en overlijdt in auto

-

0
Vrouw overlijdt in auto op kruising Indira Gandhiweg en Bijlhoutweg

Op de Indira Gandhiweg nabij de Bijlhoutweg is donderdagmiddag een 54-jarige vrouw in een rijdende auto onwel geworden en ter plaatse overleden. Het gaat om M.V., die volgens familieleden gisteren jarig was.

De vrouw reed mee in een groene Toyota Spacio (foto) samen met familie toen ze plotseling onwel raakte. In paniek riepen de inzittenden om hulp; omstanders schakelden direct de politie en medische hulpdiensten in.

Een voorbijganger verklaarde dat de vrouw haar laatste adem uitblies voordat de hulpverleners arriveerden.

Een arts kwam ter plaatse en stelde de dood vast. De Surinaamse politie kwam ter plaatse om een eerste verklaring op te nemen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie wordt het lichaam overgebracht naar het mortuarium. Over de doodsoorzaak is nog geen mededeling gedaan. De familie is hevig aangeslagen.

Afgelopen zondag kwam ook al een 53-jarige man op de Indira Gandhiweg in zijn voertuig te overlijden, nadat hij tijdens het rijden onwel werd. Hij reed over de weg en bracht zijn voertuig ter hoogte van Meursweg tot stilstand. De inzittenden schakelden de politie en de ambulance in, maar het mocht niet baten.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Brandweer aanvankelijk niet ingezet bij brand vuilstort Charlesburgweg vanwege staking
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen