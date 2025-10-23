Vrouw raakt onwel en overlijdt in auto

Op de Indira Gandhiweg nabij de Bijlhoutweg is donderdagmiddag een 54-jarige vrouw in een rijdende auto onwel geworden en ter plaatse overleden. Het gaat om M.V., die volgens familieleden gisteren jarig was.

De vrouw reed mee in een groene Toyota Spacio (foto) samen met familie toen ze plotseling onwel raakte. In paniek riepen de inzittenden om hulp; omstanders schakelden direct de politie en medische hulpdiensten in.

Een voorbijganger verklaarde dat de vrouw haar laatste adem uitblies voordat de hulpverleners arriveerden.

Een arts kwam ter plaatse en stelde de dood vast. De Surinaamse politie kwam ter plaatse om een eerste verklaring op te nemen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie wordt het lichaam overgebracht naar het mortuarium. Over de doodsoorzaak is nog geen mededeling gedaan. De familie is hevig aangeslagen.

Afgelopen zondag kwam ook al een 53-jarige man op de Indira Gandhiweg in zijn voertuig te overlijden, nadat hij tijdens het rijden onwel werd. Hij reed over de weg en bracht zijn voertuig ter hoogte van Meursweg tot stilstand. De inzittenden schakelden de politie en de ambulance in, maar het mocht niet baten.