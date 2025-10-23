Politie tast in duister na grafroof in Coronie; livestream toonde geld in de kist

De politie in Suriname tast nog in het duister in de zaak van de brutale grafroof op de Rooms-Katholieke begraafplaats Mary’s Hoop in Coronie. Afgelopen zaterdag vond daar de begrafenis plaats van een 75-jarige man.

Tussen zaterdag 18 oktober en dinsdag 21 oktober 2025, ergens tussen 18.00 uur en 14.00 uur, is de grafkelder vervolgens opengebroken. Toen de familie dinsdagmiddag werd gewaarschuwd en ter plekke ging kijken, trof zij een opengebroken kelder en kist aan. Kleding- en grafstukken lagen verspreid naast het graf.

De familie schakelde direct de politie van bureau Coronie in. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de daders de kist hebben opengewrikt en doorzocht. Zij gingen ervandoor met een zilveren halsketting en een geldbedrag dat met de overledene was meegegeven.

De uitvaart van de overledene werd live gestreamd op YouTube; op de beelden was te zien dat er geld in SRD en valuta in de kist was gelegd en dat hij een ketting omhad. Daarmee wisten ook mensen die niet bij de uitvaart waren dat er kostbaarheden in de kist zaten.

Een bestuurslid van de parochie verklaarde dat de grafkelder zondagmiddag 19 oktober nog onbeschadigd was. De politie voerde een buurtonderzoek uit, maar dat leverde nog geen verdachten op.

In overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de kleding- en grafstukken teruggeplaatst en is de kist gesloten. De grafkelder is vervolgens opnieuw dichtgemetseld. Het onderzoek loopt door; tips zijn welkom bij de politie van Coronie.

Het Korps Politie Suriname wijst erop dat grafschennis strafbaar is. Volgens artikel 199 van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht staat op het opzettelijk schenden van een graf of het vernielen van gedenktekens een gevangenisstraf tot één jaar.