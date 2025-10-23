Opening Radisson Hotel Paramaribo vindt vandaag plaats

De officiële opening van het Radisson Hotel Paramaribo (RHP) aan de Domineestraat, op de locatie waar voorheen Hotel Krasnapolsky was gevestigd, vindt vandaag plaats. De opening voor gasten volgt in november, op een nog aan te kondigen datum.

De ontwikkeling is in handen van de Kersten Group of Companies, die het internationale hotelmerk naar Suriname haalde. In 2021 werd daarvoor een overeenkomst gesloten.

Het nieuwe viersterrenhotel telt 126 kamers en beschikt over moderne faciliteiten, waaronder conferentie- en evenementenruimten, meerdere bars en restaurants, een fitnessruimte en een zwembad met terras.

Met de opening van RHP wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de hotel- en toerismesector in Paramaribo.

Door de combinatie van merkstandaard en uitgebreide faciliteiten ontstaat een nieuwe optie voor zowel zakelijke gasten als toeristen die de hoofdstad van Suriname bezoeken.