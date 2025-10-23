‘Ook marketing manager Melkcentrale aangehouden’

Er is volgens minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) nog een aanhouding gepleegd in de fraudezaak bij de Melkcentrale. “Er waren toen elf verdachten ingesloten en nu ook de twaalfde. Dat is de marketing manager.

Dus u begrijpt dat wanneer het bedrijf in moeilijk vaarwater komt te verkeren als gevolg van corruptie of diefstal, dan zullen we harde maatregelen treffen. We zullen ervoor zorgen dat ook in dit geval de MCP weer een gezonde onderneming wordt”, zei Noersalim woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman is het belangrijk dat de doorlichting van dit staatsbedrijf plaatsvindt en dat de schade goed door financiële deskundigen in kaart wordt gebracht. Eerder zei Noersalim dat gebleken is dat naast de verdwijning van poedermelk, ook financiële middelen van de Melkcentrale oneigenlijk zijn gebruikt.

Eerder zijn diverse directie- en personeelsleden en de voormalige president-commissaris in verzekering zijn gesteld. De zaak kwam aan het rollen nadat op 29 augustus aangifte werd gedaan van verduistering. De politie startte onmiddellijk een onderzoek.

Aanvankelijk werden enkele medewerkers verhoord, maar er volgden toen nog geen aanhoudingen.