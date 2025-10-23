HomeOnderwerpenJustitie en politie'Ook marketing manager Melkcentrale aangehouden'
Justitie en politieOverheidNieuws uit SurinameUitgelicht

‘Ook marketing manager Melkcentrale aangehouden’

-

0
Twee vrouwen en zes mannen aangehouden in zaak megafraude bij Melkcentrale

Er is volgens minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) nog een aanhouding gepleegd in de fraudezaak bij de Melkcentrale. “Er waren toen elf verdachten ingesloten en nu ook de twaalfde. Dat is de marketing manager.

Dus u begrijpt dat wanneer het bedrijf in moeilijk vaarwater komt te verkeren als gevolg van corruptie of diefstal, dan zullen we harde maatregelen treffen. We zullen ervoor zorgen dat ook in dit geval de MCP weer een gezonde onderneming wordt”, zei Noersalim woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman is het belangrijk dat de doorlichting van dit staatsbedrijf plaatsvindt en dat de schade goed door financiële deskundigen in kaart wordt gebracht. Eerder zei Noersalim dat gebleken is dat naast de verdwijning van poedermelk, ook financiële middelen van de Melkcentrale oneigenlijk zijn gebruikt.

Eerder zijn diverse directie- en personeelsleden en de voormalige president-commissaris in verzekering zijn gesteld. De zaak kwam aan het rollen nadat op 29 augustus aangifte werd gedaan van verduistering. De politie startte onmiddellijk een onderzoek.

Aanvankelijk werden enkele medewerkers verhoord, maar er volgden toen nog geen aanhoudingen.

Fraude bij Melkcentrale sedert 2018: Ook directieleden vast
Santokhi over kwestie Melkcentrale: “Je wordt er verschrikkelijk boos om”

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Bee: “Als die middelen niet zijn overgemaakt, kunnen we niet overgaan tot betalen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen