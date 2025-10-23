Monorath: “Er is constant overmatig geweld in de samenleving”

Minister Harish Monorath merkt dat er constant overmatig geweld heerst in de Surinaamse samenleving. Datzelfde ziet hij bijvoorbeeld ook in de zaak waarbij de artiest Orlando Watts, alias Kappalani, bij een streetparty aan de Leo Eliazerstraat de muzikant Michel Komproe in het gezicht heeft gekapt.

“We hebben een geval waarbij een telefoon is gestolen; er wordt aangesproken, maar het slachtoffer wordt daarna met een mes neergestoken. Het recente incident in Nickerie ook. Waarom is er zoveel overmatig geweld? Er is constant overmatig geweld in de samenleving.

En wanneer we het hebben over artiesten… ik reken er juist op dat artiesten en andere publieke figuren in Suriname als voorbeeldfiguren dienen voor de samenleving. Om die samenleving in te richten,” zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Monorath merkte op dat de media ook een belangrijke rol hierin speelt, omdat er de hele dag programma’s met geweld op de televisie te zien zijn. Hij vindt het jammer dat dit soort zaken als normaal worden geaccepteerd.

“Dus de media heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid over hoe zij zal omgaan met het zichtbaar maken van criminaliteit. Liedjes met wapens, zingen, dansen en wapens in de lucht schieten om 10, 11 of 12 uur ’s ochtends. Er is niets educatiefs.

In het buitenland heb je niet eens fastfoodreclames voor 8 uur ’s avonds. Dus de aanpak van de criminaliteit moeten we gezamenlijk doen,” aldus de minister.