Man bekend als ‘Ben 10’ verdacht van diefstal

Een ondernemer in Suriname heeft afgelopen dinsdagmiddag aangifte bij de politie gedaan, tegen een man die in de omgeving bekendstaat als ‘Ben 10’. De aangifte betreft de diefstal van een geldbedrag en een coupon.

Volgens de aangever D.R., is hij voor een totaalbedrag van SRD 21.140 benadeeld, waaronder een coupon ter waarde van SRD 20.000.

D.R. vermoedt dat het geldbedrag en de coupon door ‘Ben 10’ zijn gestolen.

De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen en is bezig de verdachte op te sporen voor verder onderzoek.