HomeOnderwerpenJustitie en politieMan bekend als 'Ben 10' verdacht van diefstal
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man bekend als ‘Ben 10’ verdacht van diefstal

-

0
politie-pick-up

Een ondernemer in Suriname heeft afgelopen dinsdagmiddag aangifte bij de politie gedaan, tegen een man die in de omgeving bekendstaat als ‘Ben 10’. De aangifte betreft de diefstal van een geldbedrag en een coupon.

Volgens de aangever D.R., is hij voor een totaalbedrag van SRD 21.140 benadeeld, waaronder een coupon ter waarde van SRD 20.000.

D.R. vermoedt dat het geldbedrag en de coupon door ‘Ben 10’ zijn gestolen.

De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen en is bezig de verdachte op te sporen voor verder onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Monorath: “Er is constant overmatig geweld in de samenleving”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen