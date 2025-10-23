LVV-minister: “Meer dan 100 schapen verkocht bij Staatsboerderij; miljoenenschuld bij FAI”

Er zijn volgens minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt in Suriname (LVV) ook misstanden geconstateerd bij de Staatsboerderij. Hierover is ook aandacht gevraagd van justitiële autoriteiten.

“Dit is ook één van de zaken die gedeponeerd is bij justitie, omdat Staatsboerderij in eerste instantie is verhuurd aan derden. Het is dan weer ingetrokken, maar toen is uit documentatie gebleken dat het eigenlijk weer is afgestaan. Maar niet volgens de procedure die we kennen bij de overheid.

En u begrijpt dat als zaken niet zijn gegaan volgens de procedure, dat wij niet alleen onderzoeken. Als we zien dat er strafrechtelijke zaken kleven, dan moeten we dat deponeren waar het onderzoek kan worden gedaan. En dat hebben we gedaan de afgelopen week,” zei Noersalim woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de bewindsman waren er ook opstallen en dieren op het terrein aanwezig. Die zijn waarschijnlijk ook verhuurd en/of verkocht. “Er zijn ook meer dan 100 schapen en allerlei dingen verkocht. Maar als je de stukken bestudeert en procedures volgt, dan is niets gegaan conform de regels. Op dit moment is één centraal persoon in beeld gebracht,” aldus de minister.

Noersalim zei verder dat bij het bacovebedrijf Food and Agriculture Industries NV (FAI) een schuld van ruim 22 miljoen US dollars door het quickscanteam is geconstateerd. De Belgische eigenaren hebben, toen ze vertrokken, ook een schuld van ruim 7 miljoen US dollars achtergelaten bij een bankinstelling.

Volgens de minister is de productie op dit moment niet van dien aard om al deze schulden op korte termijn af te lossen. Er wordt naar oplossingsmodellen gezocht. Ook bij het vis- en garnalenbedrijf SAIL NV zijn zaken niet rooskleurig. Op het sorteren van vissen voor andere bedrijven na, vinden er geen activiteiten plaats. Het bedrijf is verlieslatend.