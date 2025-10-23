HomeOnderwerpenJustitie en politieGrote brand bij oude vuilstort Charlesburg: vuur nog niet onder controle
Grote brand bij oude vuilstort Charlesburg: vuur nog niet onder controle

Rookontwikkeling in de middag

Aan de Nieuwe Charlesburgweg in Suriname, ter hoogte van de oude vuilstortplaats, is woensdagmiddag rond 14.00 uur brand uitgebroken. Slachtoffers zijn er niet, maar de brandhaard ligt moeilijk bereikbaar, waardoor de bluswerkzaamheden traag verlopen.

De Surinaamse brandweer is sinds de melding onafgebroken bezig het vuur te bestrijden. Volgens de officier van dienst was de brand in de avond nog niet onder controle.

Door de combinatie van wind, droogte en lastig terrein blijven hotspots oplaaien.

Om 01.00 uur vannacht worden de manschappen van brandweer Geyersvlijt en CMP afgelost door de posten Kwatta en Knuffelsgracht. Zo kan de inzet de hele nacht worden voortgezet.

Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten bij rookoverlast en hulpdiensten vrij baan te geven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

BakkaNa Party

Politie tast in duister na grafroof in Coronie; livestream toonde geld in de kist
Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

