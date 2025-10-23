Grote brand bij oude vuilstort Charlesburg: vuur nog niet onder controle

Aan de Nieuwe Charlesburgweg in Suriname, ter hoogte van de oude vuilstortplaats, is woensdagmiddag rond 14.00 uur brand uitgebroken. Slachtoffers zijn er niet, maar de brandhaard ligt moeilijk bereikbaar, waardoor de bluswerkzaamheden traag verlopen.

De Surinaamse brandweer is sinds de melding onafgebroken bezig het vuur te bestrijden. Volgens de officier van dienst was de brand in de avond nog niet onder controle.

Door de combinatie van wind, droogte en lastig terrein blijven hotspots oplaaien.

Om 01.00 uur vannacht worden de manschappen van brandweer Geyersvlijt en CMP afgelost door de posten Kwatta en Knuffelsgracht. Zo kan de inzet de hele nacht worden voortgezet.

Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten bij rookoverlast en hulpdiensten vrij baan te geven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.