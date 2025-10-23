Brandweer aanvankelijk niet ingezet bij brand vuilstort Charlesburgweg vanwege staking

De grasbrand die woensdagochtend ontstond bij de oude vuilstortplaats aan de Charlesburgweg in Suriname, is uitgegroeid tot een forse rook- en vuurontwikkeling. De brandweer kwam aanvankelijk niet in actie, bevestigt woordvoerder Olton Pinas.

Volgens Pinas ontving het korps wel een melding, maar werd besloten niet uit te rukken vanwege een lopende actiemaatregel.

“Er is besloten geen uitruk te doen voor grasbranden, omdat de brandweer kampt met een ernstig tekort aan materieel. Sommige collega’s beschikken niet eens over adequate schoenen en bluskleding,” aldus Pinas.

Door het uitblijven van inzet laaide het vuur op en kregen omwonenden te maken met hevige rook en mogelijke gezondheidsrisico’s. De officier van dienst van het Korps Brandweer Suriname schakelde de bondsvoorzitter in; die gaf uiteindelijk dispensatie om het vuur alsnog te bestrijden.

Rookontwikkeling in de middag

Pinas benadrukt dat de maatregel inhoudt dat de brandweer momenteel geen water levert aan overheidsinstanties. “Alleen in noodgevallen, zoals bij kinder- en bejaardentehuizen, maken we een uitzondering. Voor deze situatie hebben we toestemming gekregen om te blussen.”

Hij meldt verder dat post Lelydorp al vier weken zonder blusvoertuig zit, wat het werk bemoeilijkt.

Ter plaatse zette de brandweer een dompelpomp in om de watertoevoer te garanderen en werd een graafmachine ingezet om het terrein open te breken. Het werk moest tijdelijk worden stilgelegd nadat de machinist door een slang werd gebeten en met spoed naar de Spoedeisende Hulp is gebracht.

Pinas verwacht dat het nog circa twee dagen kan duren voordat de brand volledig is geblust. Intussen kampen bewoners met giftige rook, waardoor de situatie in Charlesburg zorgwekkend blijft.