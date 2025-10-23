Bouwbedrijf moet 40 goedkope woningen opzetten in Galibi

Ten overstaande van districtscommissaris (dc) Marvin Vijent zijn contracten getekend met een aannemer die woningen moet bouwen voor huishoudens met een laag inkomen in Galibi.

De bouw wordt gefinancierd uit het Affordable Housing Project (AHP). Het betreft betaalbare woningen met een bouwoppervlakte van plusminus 35 m2.

Voor eind van het jaar moeten 26 woningen worden gebouwd in de dorpen Langaman kondre en Christiaan kondre. Van de 40 goedgekeurde subsidievoorzieningen hebben 26 aanvragers een contract getekend met de aannemer die de bouw moet voltooien.

De bedoeling is dat de resterende 14-aanvragers in de komende periode ook worden voorzien van een contract.

Huishoudens met een laag inkomen in de omliggende Inheemse- en Marrondorpen van Albina zijn ook in aanmerking gekomen voor de subsidie. Voor Marijke dorp zijn er 20 goedkeuringen.

Het AHP is een vervolg van de successen en resultaten van zowel LISP I en II in Suriname. Het project is afgesloten, maar dc Marvin Vijent pleit voor vervolging bij de nieuwe regering.