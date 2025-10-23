Bee: “Als die middelen niet zijn overgemaakt, kunnen we niet overgaan tot betalen”

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken in Suriname (BiZa) begrijpt de gevoelens van personen die tijdens de verkiezingen werkzaamheden hebben verricht en nog steeds niet zijn uitbetaald. Volgens de bewindsman komt dat omdat de middelen nog niet zijn overgemaakt vanuit het ministerie van Financiën & Planning. De betalingen vinden steeds in delen plaats zodra er een storting is vanuit Financiën & Planning.

“We zijn één regering, dus je hoort me dat niet vaak zeggen. Maar als die middelen niet zijn overgemaakt, kunnen we niet overgaan tot betalen. Wij hebben afspraken lopen met de minister van Financiën om straks weer een tranche te krijgen van ongeveer 25 miljoen SRD. Dan wordt het voortgezet.

Maar als we de gelden niet krijgen, ook al zou ik dat willen: het is onmogelijk”, zei Bee woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman benadrukte dat het verhaal waarbij gesteld werd dat deze middelen reeds beschikbaar zijn gesteld, niet klopt. Het begroten van middelen wil niet automatisch zeggen dat de middelen al beschikbaar zijn. Deze moeten eerst door Financiën & Planning worden overgemaakt.

“We begrijpen de emotie, maar we doen alles in ons vermogen om zo snel als mogelijk te betalen”, aldus de minister.

Wanneer er stortingen op de rekening van BiZa plaatsvinden, wordt er gekeken naar welke personen het eerst kunnen worden uitbetaald. Deze middelen worden dan gekanaliseerd naar de districtscommissariaten die de mensen verder uitbetalen. Zo is bij de laatste tranche een deel van de mensen uit Paramaribo, Wanica en Brokopondo uitbetaald.