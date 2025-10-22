HomeNieuws uit SurinameZwemvereniging De Dolfijn keert met 79 medailles terug uit Aruba
Zwemvereniging De Dolfijn keert met 79 medailles terug uit Aruba

Zwemmers van zwemvereniging De Dolfijn hebben van 15 tot en met 18 oktober deelgenomen aan het TYR Giants Toernooi op Aruba en keerden op 20 oktober trots terug naar Suriname met maar liefst 79 medailles.

Het team behaalde 27 gouden, 24 zilveren en 28 bronzen plakken. Een bijzondere vermelding gaat naar Evan Tjon A Pauw en Jehmar Jomena, die beiden in de categorie Boys 10 & Under de High Point Trophy wonnen.

Met deze uitstekende prestaties eindigde Team De Dolfijn als tweede in het overall klassement — een indrukwekkende teamprestatie die de inzet en het talent van de Surinaamse zwemmers onderstreept.

De vereniging spreekt haar dank uit aan alle coaches, begeleiders en sponsoren voor hun onmisbare steun tijdens het toernooi.

