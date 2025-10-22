Zoekactie naar vermiste vissers stilgelegd: uren vertraging, foute coördinaten en sterke stroming

De kustwacht in Suriname heeft de grootschalige zoektocht naar vier vissers die zaterdagavond 18 oktober met hun SK-boot ter hoogte van Lareco vergingen, opgeschort. De mannen raakten in de nacht in problemen op open zee, ongeveer 100 kilometer uit de kust.

De melding bereikte de autoriteiten pas maandagochtend; tegen die tijd was kostbare tijd verloren en dreef de stroming alles richting het west-noordwesten.

Maandag rond 10.00 uur kwam het eerste bericht binnen, waarna contact werd gelegd met de districtscommissaris van Saramacca voor de coördinaten. Een van die posities bleek onjuist, waardoor een exact startpunt ontbrak. Om toch snel te handelen, werd via Omni Helicopters in overleg met Chevron direct luchtondersteuning opgetrommeld.

De eerste vlucht (15.06–17.35 uur) leverde niets op; een tweede vlucht dinsdag, over een ruimer gebied tot diep richting Guyanese wateren, bleef eveneens zonder resultaat.

Tegelijkertijd zette de Marine het patrouillevaartuig RSS Barracuda in, dat de zone tot voor de kust van Nickerie uitkamde en onderweg zelfs nog hulp bood aan een Venezolaans vissersvaartuig met motorpech. Ook de Kustwacht van Guyana zocht mee en alle offshore-schepen in de regio kregen het verzoek scherp uit te kijken.

Ondanks die brede inzet – via lucht en zee – werd niemand gevonden.

Uit de evaluatie blijkt dat er tussen het incident en de alarmering van de kustwacht ongeveer 34 uur is verstreken, mede doordat derden eerst zelf zochten. In combinatie met de Guyana-stroom (circa 4 km/uur, richting WNW) kan het drijfspoor inmiddels ruim 168 kilometer zijn verplaatst, mogelijk tot in Guyanese wateren. Het ontbreken van volledige, kloppende informatie vertraagde bovendien de formele hulpverlening.

Gelet op de verstreken tijd en de uitblijvende resultaten heeft de kustwacht de zoekactie tot nader order stilgelegd en de status van de vermisten aangepast naar ‘vermist’. Vindt men alsnog stoffelijke resten, dan volgt berging en identificatie voor duidelijkheid aan de nabestaanden.

De kustwacht bedankt alle betrokken partners – van Marine, Maritieme Politie en Omni Helicopters tot Chevron, ExxonMobil en de Kustwacht van Guyana – voor hun inzet in deze intensieve operatie.