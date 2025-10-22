HomeOnderwerpenMaatschappijWandel- en trimloop ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid Suriname
Wandel- en trimloop ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid Suriname

Ter gelegenheid van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname wordt een speciale Srefidensi 5 kilometer wandel- en trimloop georganiseerd.

De loop vindt plaats op zaterdag 1 november en heeft als thema “Srefidensi na Srefidenki”, meldt de Commissie 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid.

De inlooptijd is om 16.00 uur, waarna de loop van start gaat vanaf het Onafhankelijkheidsplein. Deelnemers kunnen kiezen tussen een wandeltocht of trimloop.

Belangstellenden kunnen zich via hier opgegeven om deel te nemen aan deze sportieve en symbolische activiteit ter gelegenheid van een halve eeuw Surinaamse onafhankelijkheid.

