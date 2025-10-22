Toren van luchthaven Suriname onbemand, KLM-vlucht uit Nederland moet uitwijken naar Frans-Guyana

KLM-vlucht KL713, van vandaag van Amsterdam naar Paramaribo, heeft moeten uitwijken naar Cayenne in buurland Frans-Guyana.

Waterkant.Net verneemt dat de kist niet in Suriname kon landen omdat de toren van de Johan Adolf Pengel luchthaven onbemand was.

Het toestel, een Boeing 777-306ER, staat op het moment van schrijven op de luchthaven Cayenne-Félix Eboué en zal de vlucht naar Suriname uitvoeren zodra de toren bemand is.

Naar verwachting wordt rond 15.30 uur Surinaamse tijd vanuit Frans-Guyana koers gezet naar Suriname.

De heenvlucht zal door deze situatie met vertraging uitgevoerd worden.