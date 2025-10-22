HomeNieuws uit SurinameToren van luchthaven Suriname onbemand, KLM-vlucht uit Nederland moet uitwijken naar Frans-Guyana
Nieuws uit SurinameToerismeUitgelicht

Toren van luchthaven Suriname onbemand, KLM-vlucht uit Nederland moet uitwijken naar Frans-Guyana

-

0

KLM-vlucht KL713, van vandaag van Amsterdam naar Paramaribo, heeft moeten uitwijken naar Cayenne in buurland Frans-Guyana.

Waterkant.Net verneemt dat de kist niet in Suriname kon landen omdat de toren van de Johan Adolf Pengel luchthaven onbemand was.

Het toestel, een Boeing 777-306ER, staat op het moment van schrijven op de luchthaven Cayenne-Félix Eboué en zal de vlucht naar Suriname uitvoeren zodra de toren bemand is.

Naar verwachting wordt rond 15.30 uur Surinaamse tijd vanuit Frans-Guyana koers gezet naar Suriname.

De heenvlucht zal door deze situatie met vertraging uitgevoerd worden.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Bouva: “Rishanu Santokhi geen ambtenaar meer van BIS; wordt mogelijk gedeporteerd”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen