TCT-minister rekent op medewerking luchtverkeersleiders

Doordat een aantal luchtverkeersleiders op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname zich ziek hebben gemeld, bestaat er een kans dat het vliegverkeer binnenkort stil kan worden gelegd.

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bevestigde woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering deze melding woensdagochtend te hebben ontvangen. Er is om een spoedoverleg met de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) gevraagd.

“We hebben vanmorgen bericht gehad dat een aantal luchtverkeersleiders zich ziek hebben gemeld en dat als we niet in de vervanging voorzien, dat deze issue kan gaan spelen. Maar we zijn ermee aan het werken. We hebben een spoedoverleg met SATCA gevraagd”, zei de bewindsman.

Als gevolg hiervan moest de KLM-vlucht KL713, van Amsterdam naar Paramaribo, uitwijken naar Cayenne in buurland Frans-Guyana.

Aangezien de bewindsman later naar een belangrijke conferentie moet over de luchtvaart in het Franse overzeese gebied in de Cariben, heeft hij de directeuren van Luchthavenbeheer, Luchtvaartdienst en TCT belast om met SATCA hierover te praten.

Aan de zieke luchtverkeersleiders zal worden gevraagd om ‘misschien met een mondkapje om’ toch naar het werk te gaan.

TCT beschikt nu over 13 assistent-luchtverkeersleiders die net zijn ingeroosterd, maar nog niet zelfstandig aan de slag kunnen. Echter kunnen een aantal van ze wel worden ingezet.