Reyme bezorgd over slechte staat overheidsgebouwen

Reyme bezorgd over slechte staat overheidsgebouwen
Reyme bij een gebouw van het ministerie van Sociale Zaken te Houttuin (via TikTok)

A20-parlementariër Steven Reyme vindt dat er een verandering moet komen in de slechte staat waarin veel overheidsgebouwen in Suriname verkeren. Als volksvertegenwoordiger maakt hij zich hierover zorgen.

“Als je gebouwen huurt, dan moet er een win-winsituatie gecreëerd worden waarbij de overheid desnoods de gebouwen herstelt en dan kan er een verrekening plaatsvinden. Zo niet moeten we dan gaan kijken naar een model nu waarbij wij een eigen gebouw hebben. Dat zou het beste zijn, omdat we genoeg land hebben. Dan kunnen we afstappen van de huur en zelf gericht gaan investeren in onze gebouwen”, zei Reyme in het programma Bakana Tori.

De politicus voerde aan zelf de slechte staat van een gebouw van het ministerie van Sociale Zaken te hebben gezien te Houttuin. Een van de argumenten die hiervoor wordt aangehaald is dat de overheid achter is met huurbetalingen.

“Dus omdat Lanti ne pai unu, dan unu ne renoveer a gebouw. Maar dat kan niet, want in een huurcontract staat duidelijk dat het gebouw in goede staat moet zijn. Maar dat zien we vaak niet. Dus ik denk dat men echt hiernaar moet gaan kijken en wij gaan als volksvertegenwoordiging zeker de minister en de regering erop attenderen”, aldus Reyme, die middels een TikTok-video aandacht voor dit gebouw heeft gevraagd.

Volgens de parlementariër moet SOZAVO aantrekkelijke gebouwen hebben, omdat burgers vaak gefrustreerd daarheen komen en in nood zijn. Ook bij een SOZAVO-gebouw te Albina heeft hij een soortgelijke situatie gezien.

“Als ze daar komen en het personeel is ook gefrustreerd en gedemotiveerd, dan is het de lamme leidt de blinde. We moeten zeker naar dit soort dingen gaan kijken als we maandelijks huur moeten betalen”, aldus de Surinaamse politicus.

