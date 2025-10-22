HomeOnderwerpenEntertainmentMusica de la Su vrijdag 7 november in Villa Thalia Rotterdam
Musica de la Su vrijdag 7 november in Villa Thalia Rotterdam

Musica de la Su vrijdag 7 november in Villa Thalia Rotterdam

Dit Surinaams feest wil jij niet missen! Op vrijdag 7 november staat MUSICA DE LA SU! geprogrammeerd op één van de meest prestigieuze venues midden in het centrum van Rotterdam, namelijk VILLA THALIA!

Voor deze avond is dan ook een speciale en spraakmakende lineup samengesteld met topartiesten als GREGOR SALTO – bekend van de opzwepende Wittie Visie Remix van Iwan Essenboom -, de meest populaire en spraakmakende Urban Kawina Band van Nederland PASSION, de tropical bass vibes van TRIBAL KUSH en de gevarieerde muzikale ingrediënten van TEAM RUSH HOUR.

De avond wordt ook nog extra gezellig en exotisch aangevuld met de BRASSBAND HEAVY MOTION, MUSICA RMXCRW – Nylez / Just Me / Lloyd MC – en LAS CHICAS DEL SU hosted by Bonita Entertainment.

Wacht echt niet te lang om je Regular tickets te halen of de laatste VIP tafels!!! Meer info en tickets: www.musicadelasu.nl

