Man organiseert eigen ‘nepuitvaart’ om te zien wie om hem geeft

Een 74-jarige man uit de Indiase deelstaat Bihar heeft onlangs voor opschudding gezorgd door zijn eigen dood in scène te zetten. De gepensioneerde luchtmachtofficier, Mohan Lal, hield een ‘nepuitvaart’ in het crematorium dat hij zelf had laten bouwen.

Volgens Indiase media lag Lal tijdens de ceremonie op een baar, gewikkeld in een traditioneel wit doodskleed, alsof hij daadwerkelijk was overleden. Honderden buurtbewoners kwamen bijeen om hem zogenaamd de laatste eer te bewijzen. Tot hun grote schrik ging de man vlak voor de crematie plots rechtop zitten.

In een verklaring zei Lal dat hij met zijn ‘nepuitvaart’ wilde ontdekken wie echt om hem gaf. “Ik wilde zien wie naar mijn uitvaart zou komen en hoeveel respect en genegenheid mensen voor mij hebben.”

Naar zeggen van de man vragen mensen zelden naar elkaar zolang ze leven, maar huilen pas als iemand sterft. “Ik wilde de boodschap uitdragen dat liefde en respect voor de levenden waardevoller zijn dan tranen na de dood.”

Lal staat in zijn gemeenschap bekend om zijn inzet voor sociale projecten. Zo financierde hij met eigen middelen de bouw van het crematorium, zodat uitvaarten ook tijdens het regenseizoen zonder onderbreking kunnen doorgaan.

De man verloor 14 jaar geleden zijn echtgenote en heeft twee zonen en een dochter. Zijn opmerkelijke actie heeft intussen veel reacties losgemaakt op sociale media in India.