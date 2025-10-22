Kind op schoot bestuurder steekt hoofd uit raam; waarschuwende omstanders uitgescholden

Een uiterst gevaarlijke situatie is woensdagochtend waargenomen aan de Kernkampweg in Suriname. Een autobestuurder reed met een jong kind op zijn schoot, terwijl het kind zijn hoofd herhaaldelijk uit het raam stak.

Volgens enkele omstanders probeerden zij de man te waarschuwen voor het gevaarlijk gedrag. In plaats van gehoor te geven, reageerde de bestuurder agressief en schold hij de mensen uit. Tot overmaat van ramp was hij ook nog aan het bellen tijdens het rijden.

Een verkeersdeskundige zegt dat dergelijk gedrag niet alleen onverantwoord is, maar ook ernstige gevolgen kan hebben. “Een kind op schoot betekent dat er bij een plotselinge remactie of aanrijding geen enkele bescherming is. Zelfs bij lage snelheden kan dat fataal aflopen.”

De deskundige hoopt dat de bestuurder in kwestie zelf inziet dat dit gedrag onacceptabel is, of dat mensen in zijn omgeving hem erop wijzen dat hij zo het leven van het kind ernstig in gevaar brengt. “Hij denkt misschien dat het telkens goed afloopt, maar één dag kan het fataal misgaan.”

Bekijk hieronder een video van de gevaarlijke situatie.