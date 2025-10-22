HomeOnderwerpenJustitie en politieKind op schoot bestuurder steekt hoofd uit raam; waarschuwende omstanders uitgescholden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Kind op schoot bestuurder steekt hoofd uit raam; waarschuwende omstanders uitgescholden

-

0

Een uiterst gevaarlijke situatie is woensdagochtend waargenomen aan de Kernkampweg in Suriname. Een autobestuurder reed met een jong kind op zijn schoot, terwijl het kind zijn hoofd herhaaldelijk uit het raam stak.

Volgens enkele omstanders probeerden zij de man te waarschuwen voor het gevaarlijk gedrag. In plaats van gehoor te geven, reageerde de bestuurder agressief en schold hij de mensen uit. Tot overmaat van ramp was hij ook nog aan het bellen tijdens het rijden.

Een verkeersdeskundige zegt dat dergelijk gedrag niet alleen onverantwoord is, maar ook ernstige gevolgen kan hebben. “Een kind op schoot betekent dat er bij een plotselinge remactie of aanrijding geen enkele bescherming is. Zelfs bij lage snelheden kan dat fataal aflopen.”

De deskundige hoopt dat de bestuurder in kwestie zelf inziet dat dit gedrag onacceptabel is, of dat mensen in zijn omgeving hem erop wijzen dat hij zo het leven van het kind ernstig in gevaar brengt. “Hij denkt misschien dat het telkens goed afloopt, maar één dag kan het fataal misgaan.”

Bekijk hieronder een video van de gevaarlijke situatie.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Musica de la Su vrijdag 7 november in Villa Thalia Rotterdam
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen