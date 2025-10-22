Bromfietser kwam op rijhelft busje, rijbewijs automobilist ingevorderd vanwege hard rijden

Op dinsdag 21 oktober 2025 is de 20-jarige bromfietser Z.W. om het leven gekomen bij een harde frontale botsing met een 15-persoonsbusje op de Brownsweg in Suriname, tussen de 1e en 2e brug. Hulp kwam te laat; een arts stelde ter plaatse het overlijden vast.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de bromfietser ter hoogte van een flauwe bocht op een heuvel op de rijhelft van de autobestuurder belandde, waarna een frontale aanrijding volgde. Het busje, bestuurd door L.A., reed van Atjoni richting Afobakkaweg; de bromfietser kwam uit tegengestelde richting.

De ravage was groot: de bromfiets brandde uit en lag net voor het busje, terwijl Z.W. levenloos werd aangetroffen op de linker berm. De bestuurder L.A. was niet meer op de plek, maar meldde zich kort daarna bij de controlepost Klaaskreek.

Volgens de politie overschreed L.A. de maximumsnelheid op die weg. In het belang van het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.

De Verkeersunit Regio Midden en Forensische Opsporing doen verder onderzoek naar de exacte toedracht. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van Z.W. overgedragen aan de nabestaanden.