HomeNieuws uit SurinameBouva: “Rishanu Santokhi geen ambtenaar meer van BIS; wordt mogelijk gedeporteerd”
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Bouva: “Rishanu Santokhi geen ambtenaar meer van BIS; wordt mogelijk gedeporteerd”

-

0
Rishanu Santokhi

De zoon van ex-president Chandrikapersad Santokhi, Rishanu Santokhi, die eerder in de Verenigde Staten is aangehouden vanwege zijn verblijfsstatus, is geen ambtenaar meer van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS).

“Meneer Rishanu Santokhi is geen ambtenaar meer op het ministerie. Hij is niet gedetacheerd namens Suriname en heeft naar onze rapportage verder geen enkele formele verbintenis met het ministerie en daarmee Suriname. Het enige denk ik is de familiaire band met de gewezen president”, zei BIS-minister Melvin Bouva woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De zaak van Rishanu zal zoals elk ander persoon die zonder valide documenten is aangehouden in de VS, worden afgehandeld. Mogelijk zal hij worden gedeporteerd. “En dat is gewoon voor elke persoon die zich niet aan de regels van dat land houdt. Hij heeft begrijp ik twee paspoorten en daarmee waarschijnlijk ook twee nationaliteiten. Een Nederlandse en Surinaamse. En afhankelijk van hoe de Amerikanen dat beoordelen, zal de deportatie naar één van de twee landen zijn”, aldus Bouva.

Rishanu werd in 2023 aangesteld als Consular Agent in Miami (Verenigde Staten). Daarvoor was hij werkzaam op het kabinet van de vicepresident. Hij heeft toen overplaatsing gevraagd naar BIS (toen nog BIBIS).

Rishanu is voor de afgelopen verkiezingen meerdere malen in opspraak geweest voor uitspraken in diverse interviews. Onder andere richtte hij steeds een aanval op zijn vader.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Bromfietser kwam op rijhelft busje, rijbewijs automobilist ingevorderd vanwege hard rijden
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen