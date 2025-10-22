Bouva: “Rishanu Santokhi geen ambtenaar meer van BIS; wordt mogelijk gedeporteerd”

De zoon van ex-president Chandrikapersad Santokhi, Rishanu Santokhi, die eerder in de Verenigde Staten is aangehouden vanwege zijn verblijfsstatus, is geen ambtenaar meer van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS).

“Meneer Rishanu Santokhi is geen ambtenaar meer op het ministerie. Hij is niet gedetacheerd namens Suriname en heeft naar onze rapportage verder geen enkele formele verbintenis met het ministerie en daarmee Suriname. Het enige denk ik is de familiaire band met de gewezen president”, zei BIS-minister Melvin Bouva woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De zaak van Rishanu zal zoals elk ander persoon die zonder valide documenten is aangehouden in de VS, worden afgehandeld. Mogelijk zal hij worden gedeporteerd. “En dat is gewoon voor elke persoon die zich niet aan de regels van dat land houdt. Hij heeft begrijp ik twee paspoorten en daarmee waarschijnlijk ook twee nationaliteiten. Een Nederlandse en Surinaamse. En afhankelijk van hoe de Amerikanen dat beoordelen, zal de deportatie naar één van de twee landen zijn”, aldus Bouva.

Rishanu werd in 2023 aangesteld als Consular Agent in Miami (Verenigde Staten). Daarvoor was hij werkzaam op het kabinet van de vicepresident. Hij heeft toen overplaatsing gevraagd naar BIS (toen nog BIBIS).

Rishanu is voor de afgelopen verkiezingen meerdere malen in opspraak geweest voor uitspraken in diverse interviews. Onder andere richtte hij steeds een aanval op zijn vader.