HomeOnderwerpenJustitie en politieBestuurder busje verliest controle en rijdt schutting Anton Dragtenweg kapot
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bestuurder busje verliest controle en rijdt schutting Anton Dragtenweg kapot

-

0

De bestuurder van een busje heeft op zondag 19 oktober een schutting kapotgereden aan de Anton Dragtenweg in Suriname.

De man reed over de weg richting het centrum van Paramaribo. In de bocht bij Residence Inn verloor hij door nog onbekende reden de de controle over het stuur, waarna het busje van de weg raakte en de schutting kapotreed.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd en werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Man organiseert eigen ‘nepuitvaart’ om te zien wie om hem geeft
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen