Bestuurder busje verliest controle en rijdt schutting Anton Dragtenweg kapot

De bestuurder van een busje heeft op zondag 19 oktober een schutting kapotgereden aan de Anton Dragtenweg in Suriname.

De man reed over de weg richting het centrum van Paramaribo. In de bocht bij Residence Inn verloor hij door nog onbekende reden de de controle over het stuur, waarna het busje van de weg raakte en de schutting kapotreed.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd en werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

