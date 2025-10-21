Wintigenezer voert ritueel uit voor snelle genezing van muzikant Michel Komproe

De traditionele wintigenezer Tap Basi Ramon Mac-Nack heeft maandag 20 oktober een ritueel uitgevoerd met muzikant Michel Komproe, op de plek aan de Leo Eliazerstraat in Flora waar Komproe in de nacht van zaterdag op zondag 19 oktober werd gekapt met een houwer door rapper Orlando Watts, beter bekend als Kappalani.

Het ritueel is bedoeld voor een snelle en goede genezing van het slachtoffer. Hij is in zijn gezicht en arm gekapt en heeft 36 hechtingen.

Volgens verschillende getuigen wilde Komproe slechts een ruzie sussen die tussen anderen was uitgebroken op het feest. Een van de betrokkenen is een naaste van Kappalani, die plotseling op het feest verscheen en met een houwer meerdere keren inhakte op Komproe.

Na de aanval verliet de verdachte, die in februari door de rechter voorlopig in vrijheid was gesteld, de plaats in een auto. Later werd hij door het Quick Response Team voor een appartement te Munder aangetroffen en aangehouden. Hij heeft tegenover de politie bekend het slachtoffer met een houwer te hebben aangevallen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Watts in verzekering gesteld. De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek.

Kappalani raakte de afgelopen jaren vaker in aanraking met de politie in Suriname: 25 augustus 2023 werd hij gearresteerd door RBT-Paramaribo; 6 januari 2024 hield het Regio Bijstand Team Midden de artiest aan; op 15 april 2024 volgde opnieuw aanhouding tijdens “Operatie Zero Tolerance”; 10 juni 2024 werd hij weer opgepakt.

Op 9 januari 2025 maakte justitie bekend dat hij ook wordt vervolgd voor gangsterpraktijken in het cellenhuis en op 12 februari werd de beruchte artiest voorlopig vrijgelaten.