VIDEO: Graf in Coronie opengebroken om geld en sieraden te stelen uit kist

De politie in Suriname heeft dinsdag aangifte opgenomen van grafschennis op een begraafplaats in Coronie.

Volgens de eerste informatie hebben onbekenden een grafkelder opengebroken en waardevolle bezittingen uit de kist van een overledene buitgemaakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de overleden Willem Lieveld (75), meer bekend als Manie, die afgelopen zaterdag is begraven. Bij de uitvaart zouden geld en sieraden in de kist zijn geplaatst.

Kort daarna hebben de daders het graf opengebroken en zijn ze met de sieraden en het geld vandoor gegaan.

De ontdekking werd vandaag gedaan, waarna de familie onderstaande video maakte van het opengebroken graf.

De politie van Coronie onderzoekt de zaak en gaat na wat er ontbreekt en wie hiervoor verantwoordelijk is. De familie is diep geschokt.