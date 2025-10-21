Vermiste vissers op Saramaccarivier: booteigenaar belde tweemaal noodsignaal door

De zoektocht naar de vier vermiste opvarenden van een gezonken SK-vissersboot is maandag opgeschaald. Het gaat om vier Guyanezen, onder wie de eigenaar R.L. De boot zonk zaterdag 18 oktober rond 22.00 uur ter hoogte van Lareco.

Volgens de echtgenote vertrok R.L. al vrijdag 17 oktober vanaf Huwelijkszorg met een recent gerenoveerde SK-boot richting Dijkveld (Paramaribo) voor zeewaardigheidskeuring door de Maritieme Autoriteiten en LVV.

Zaterdagochtend meldde hij telefonisch lekkage; de mannen hielden zich drijvende op ijsboxen. Zaterdagavond rond 21.45 uur gaf hij in een tweede noodoproep coördinaten door en zei dat hij het “mogelijk niet zou halen”. De opgegeven locatie ligt volgens de autoriteiten meer dan 100 km richting de oceaan vanaf de Saramaccarivier.

Het Command Center ontving de melding maandagochtend 07.27 uur. De melder startte direct een eigen zoekactie en regelde een helikopter. De Marine van het Nationaal Leger, de Maritieme Politie en de politie van Groningen zijn aangesloten; de omgeving wordt via water en lucht uitgekamd.

De echtgenote deed om 11.00 uur aangifte van vermissing van R.L. en drie arbeiders (namen nog onbekend) bij politiebureau Groningen. De vier mannen zijn nog niet terecht. De gecoördineerde zoekactie wordt onverminderd voortgezet.