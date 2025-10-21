Van Dijk-Silos: “Nederlandse koning ging niet in op uitnodiging Santokhi omdat er criminelen in regering zaten”

Jurist en oud-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos beweert dat de Nederlandse koning Willem-Alexander tijdens de vorige regeerperiode niet is ingegaan op de uitnodiging voor een staatsbezoek aan Suriname, omdat er toen criminelen in de regering Santokhi-Brunswijk zaten. Tijdens het bezoek van de toenmalige premier Mark Rutte in 2022 aan Suriname was volgens haar al te merken dat hij zich niet op zijn gemak voelde.

“De vorige regering heeft wel vrij vroeg gevraagd om de koning. En we weten allemaal wel dat Nederland vrij hard was. Zolang er criminelen zitten in de regering, komt de koning niet. En na heel lang aandringen is Rutte een keer gekomen en die voelde zich ook niet op zijn gemak. Duidelijk niet, als ik naar al die filmpjes van Rutte kijk. En als je in Holland hebt gewoond, dan ken je die gezichtsuitdrukking van die bakra als hij niet comfortabel is. En dat heeft onze president helaas niet gezien.

Dat hij die man ongemakkelijk maakte door hem vriend te noemen en op zijn schouders te slaan. Rutte had daar echt last van en hij is beleefd, een diplomaat. Dus hij zei niets,” zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIM FM. Hoewel de jurist geen namen noemde, kan zij mogelijk gedoeld hebben op Ronnie Brunswijk, die toen vicepresident van Suriname was.

Onder andere Rutte zei op 8 september 2021 dat Nederland geen contact met Brunswijk zal hebben, maar slechts met de regering van toenmalig president Chan Santokhi. Brunswijk, die leider is van de ABOP, is in 1999 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel. Zijn partij maakt nu deel uit van de regering Simons-Rusland, terwijl hijzelf vicevoorzitter is van De Nationale Assemblee (DNA).

Santokhi zei vorige week blij te zijn dat zijn opvolger, president Jennifer Simons, het Nederlandse koningspaar weer heeft uitgenodigd.

De oud-president stelde dat het nooit de bedoeling was dat het Nederlandse koningspaar in zijn regeerperiode naar Suriname zou komen. De uitnodiging die hij tijdens zijn staatsbezoek in Nederland aan de koning deed, was volgens Santokhi bedoeld voor de viering rond 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 2025.

De komst van de koning betekent volgens Van Dijk-Silos dat Europa nu open zal staan voor Suriname zoals dat het geval was kort na de onafhankelijkheid. Zijzelf is daar heel blij om. Volgens haar is het te verwachten dat de koning met een hele garde en een groep zakenlui op staatsbezoek komt.