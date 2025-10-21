HomeNieuws uit SurinameSurinaamse MMA-vechter Ivanieldo Mettendaf maakt debuut bij Dirty Boxing Championship
Nieuws uit SurinameSportUitgelicht

Surinaamse MMA-vechter Ivanieldo Mettendaf maakt debuut bij Dirty Boxing Championship

-

0

De Surinaamse MMA-vechter Ivanieldo ‘The Joshua Warrior’ Mettendaf zal op donderdag 30 oktober zijn officiële debuut maken tijdens Dirty Boxing Championship (DBX) 4 in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten.

Mettendaf is de tweede vechter van Suriname die zich bij deze toonaangevende organisatie heeft aangesloten, na Bigi Boy, die op 30 augustus de zwaargewichttitel veroverde.

‘The Joshua Warrior’ maakt zijn debuut in de middengewichtdivisie en neemt het op tegen de lokale belofte Andrew Stewart, die eveneens op eigen bodem zijn eerste gevecht zal vechten.

Mettendaf zegt aan Waterkant.Net vol vertrouwen uit te kijken naar zijn debuut bij DBX: “Ik beloof alles te geven in de ring. Ik vecht om te winnen, dus het wordt sowieso vuurwerk. Ik train zowel fysiek als mentaal om de klus te klaren en geef er alles voor, dus het moet lukken.”

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Wintigenezer voert ritueel uit voor snelle genezing van muzikant Michel Komproe
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen