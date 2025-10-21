Surinaamse MMA-vechter Ivanieldo Mettendaf maakt debuut bij Dirty Boxing Championship

De Surinaamse MMA-vechter Ivanieldo ‘The Joshua Warrior’ Mettendaf zal op donderdag 30 oktober zijn officiële debuut maken tijdens Dirty Boxing Championship (DBX) 4 in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten.

Mettendaf is de tweede vechter van Suriname die zich bij deze toonaangevende organisatie heeft aangesloten, na Bigi Boy, die op 30 augustus de zwaargewichttitel veroverde.

‘The Joshua Warrior’ maakt zijn debuut in de middengewichtdivisie en neemt het op tegen de lokale belofte Andrew Stewart, die eveneens op eigen bodem zijn eerste gevecht zal vechten.

Mettendaf zegt aan Waterkant.Net vol vertrouwen uit te kijken naar zijn debuut bij DBX: “Ik beloof alles te geven in de ring. Ik vecht om te winnen, dus het wordt sowieso vuurwerk. Ik train zowel fysiek als mentaal om de klus te klaren en geef er alles voor, dus het moet lukken.”