Panka: “Chantal Doekhie niet door NDP, maar door ABOP voorgedragen”

Panka:
Beeld: screenshot D-TV Express - bewerking Waterkant.Net

De benoeming van Chantal Doekhie, de dochter van oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie, in de Raad van Commissarissen (RvC) bij Staatsolie Suriname valt volgens NDP-woordvoerder Ricardo Panka niet onder friends & family-benoemingen.

Chantal is volgens hem deskundig en is bovendien een voordracht van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP).

“Het is geen friends & family. Op basis van haar kennis en kunde is ze voorgedragen. Nou heb ik gehoord dat ze door ABOP is voorgedragen en niet door de NDP,” zei Panka op D-TV Express.

Chantal werd in augustus 2015 door toenmalige minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ‘in het belang van de dienst’ ontheven uit haar functie als directeur van RGB (nu GBB). Zij zat toen slechts zes maanden in deze functie.

Volgens de woordvoerder heeft president Jennifer Simons op basis van haar bevoegdheden de taak om ervoor zorg te dragen dat er kennis, ervaring en kunde aanwezig zijn in deze belangrijke RvC.

“Er is heel veel discussie geweest over wat Staatsolie de afgelopen vijf jaren allemaal gedaan heeft en de middelen die toen werden verstrekt aan de toenmalige regering. Plotseling zijn die middelen er niet meer.

Maar het is toch wel van belang, de president kennende als voorzitter van de NDP, dat ze toch wel oog en oor wil hebben in wat er allemaal binnen Staatsolie gebeurt,” aldus Panka.

